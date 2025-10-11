Spectacle humoristique à Laon avec Willy Rovelli Laon
Spectacle humoristique à Laon avec Willy Rovelli Laon samedi 11 octobre 2025.
Spectacle humoristique à Laon avec Willy Rovelli
2 Place Aubry Laon Aisne
Tarif : 20 – 20 –
20
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-11 22:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Heureux.
Ça y est, je suis heureux !
Il m’en aura fallu du temps pour en arriver à cette conclusion, croyez-le bien.
Pourtant, il en faut du sacré courage pour être heureux en ce moment dérèglement climatique, conflits aux 4 coins du monde, inflation, et bla-bla-bla, et bla-bla-bla…
Mais moi j’ai décidé de m’en foutre, ou presque !
RV dans le théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 1h30) 20 .
2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle humoristique à Laon avec Willy Rovelli Laon a été mis à jour le 2025-08-28 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Laon