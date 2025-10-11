Spectacle humoristique à Laon avec Willy Rovelli Laon

Spectacle humoristique à Laon avec Willy Rovelli Laon samedi 11 octobre 2025.

Spectacle humoristique à Laon avec Willy Rovelli

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 20 – 20 –

20

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11 22:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Heureux.

Ça y est, je suis heureux !

Il m’en aura fallu du temps pour en arriver à cette conclusion, croyez-le bien.

Pourtant, il en faut du sacré courage pour être heureux en ce moment dérèglement climatique, conflits aux 4 coins du monde, inflation, et bla-bla-bla, et bla-bla-bla…

Mais moi j’ai décidé de m’en foutre, ou presque !

RV dans le théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 1h30) 20 .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

