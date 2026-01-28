Spectacle humoristique Daron de Christophe Basclo Maison Ritt Salle Molière La Ciotat

Spectacle humoristique Daron de Christophe Basclo

Samedi 21 février 2026 de 20h30 à 22h. Maison Ritt Salle Molière 585 avenue Joseph Roumanille La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Daron, une story à liker et à partager en famille, par Christophe Basclo.

Comment élever un ado de la génération Tiktok et 4DX, quand soi-même, on a grandi avec le minitel et les cassettes VHS ? Un peu réac et franchement dépassé par cette société qui va un peu trop vite pour lui, Basclo tente d’être un bon papa et de transmettre à son fils des valeurs qui lui sont chères. .

Maison Ritt Salle Molière 585 avenue Joseph Roumanille La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 18 46 73 maisonritt@gmail.com

