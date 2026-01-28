Spectacle humoristique Daron de Christophe Basclo Maison Ritt Salle Molière La Ciotat
Spectacle humoristique Daron de Christophe Basclo
Samedi 21 février 2026 de 20h30 à 22h. Maison Ritt Salle Molière 585 avenue Joseph Roumanille La Ciotat Bouches-du-Rhône
Daron, une story à liker et à partager en famille, par Christophe Basclo.
Comment élever un ado de la génération Tiktok et 4DX, quand soi-même, on a grandi avec le minitel et les cassettes VHS ? Un peu réac et franchement dépassé par cette société qui va un peu trop vite pour lui, Basclo tente d’être un bon papa et de transmettre à son fils des valeurs qui lui sont chères. .
Maison Ritt Salle Molière 585 avenue Joseph Roumanille La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 18 46 73 maisonritt@gmail.com
English :
Daron, a story to like and share with the family, by Christophe Basclo.
