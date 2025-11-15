SPECTACLE HUMORISTIQUE DE DANIEL CAMUS HAPPY HOUR Salle étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins
SPECTACLE HUMORISTIQUE DE DANIEL CAMUS HAPPY HOUR Salle étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins samedi 15 novembre 2025.
SPECTACLE HUMORISTIQUE DE DANIEL CAMUS HAPPY HOUR
Salle étoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
L’humoriste Daniel Camus a tout de suite répondu présent pour s’associer au projet et vous propose son spectacle Happy Hour .
Rire, partage et générosité seront au rendez-vous !
Une partie des bénéfices récoltés sera reversée à l’association RIRE MÉDECIN, organisme qui œuvre pour redonner aux enfants hospitalisés, le pouvoir de rire face à la maladie.
Billetterie https://www.helloasso.com/associations/3-coeurs-de-clown/evenements/daniel-camus-happy-hour
Le projet de l’association Les 3 cœurs de clown , Karine, Delphine et Emilie, est de participer au Raid Amazones 2026, un raid 100% féminin alliant épreuves sportives et rencontres avec des populations à travers le monde.
Ce raid incarne des valeurs humaines telles que l’esprit d’équipe, la solidarité, l’entraide, le respect de l’environnement et le dépassement de soi.
Contact association « 3 cœurs de clown » : 3coeursdeclown@gmail.com / 06 81 02 88 12 .
Salle étoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44 ot@tourisme-saint-brevin.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement SPECTACLE HUMORISTIQUE DE DANIEL CAMUS HAPPY HOUR Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-09-20 par OT Saint Brevin