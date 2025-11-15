SPECTACLE HUMORISTIQUE DE DANIEL CAMUS HAPPY HOUR Salle étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins

SPECTACLE HUMORISTIQUE DE DANIEL CAMUS HAPPY HOUR Salle étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins samedi 15 novembre 2025.

Salle étoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

L’humoriste Daniel Camus a tout de suite répondu présent pour s’associer au projet et vous propose son spectacle Happy Hour .

Rire, partage et générosité seront au rendez-vous !

Une partie des bénéfices récoltés sera reversée à l’association RIRE MÉDECIN, organisme qui œuvre pour redonner aux enfants hospitalisés, le pouvoir de rire face à la maladie.

Billetterie https://www.helloasso.com/associations/3-coeurs-de-clown/evenements/daniel-camus-happy-hour

Le projet de l’association Les 3 cœurs de clown , Karine, Delphine et Emilie, est de participer au Raid Amazones 2026, un raid 100% féminin alliant épreuves sportives et rencontres avec des populations à travers le monde.

Ce raid incarne des valeurs humaines telles que l’esprit d’équipe, la solidarité, l’entraide, le respect de l’environnement et le dépassement de soi.

Contact association « 3 cœurs de clown » : 3coeursdeclown@gmail.com / 06 81 02 88 12 .

Salle étoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44 ot@tourisme-saint-brevin.fr

