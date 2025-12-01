Spectacle humoristique salle multi activités Docelles
Spectacle humoristique salle multi activités Docelles samedi 13 décembre 2025.
Spectacle humoristique
salle multi activités 20 Rue du colonel Bertin Docelles Vosges
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13 22:30:00
Date(s) :
2025-12-13
Spectacle humoristique de Mademoiselle Serge, intitulé Gai-Rire.
Le dernier spectacle de l’humoriste Mademoiselle Serge parle de la vie, des ados, du cancer, de la résilience… De sa vie de maman à l’ascension du Kilimandjaro, elle nous embarque dans un voyage où l’on peut rire de tout et où le rire peut tout GAI RIRE.
Placement libre.
Réservation obligatoire et paiement en utilisant le QR code. Paiement via Helloasso.Tout public
20 .
salle multi activités 20 Rue du colonel Bertin Docelles 88460 Vosges Grand Est +33 6 22 47 30 03 omscl.docelles88@gmail.com
English :
Mademoiselle Serge’s comedy show, entitled Gai-Rire.
Mademoiselle Serge?s latest show is about life, teenagers, cancer and resilience? From her life as a mother to climbing Mount Kilimanjaro, she takes us on a journey where we can laugh at anything, and where laughter can make us GAI RIRE.
Free admission.
Reservations required and payment by QR code. Payment via Helloasso.
German :
Eine Comedy-Show von Mademoiselle Serge mit dem Titel Gai-Rire.
Die neueste Show der Komikerin Mademoiselle Serge handelt vom Leben, von Teenagern, von Krebs, von Resilienz? Von ihrem Leben als Mutter bis zur Besteigung des Kilimandscharo nimmt sie uns mit auf eine Reise, auf der man über alles lachen kann und auf der das Lachen alles GAI RIRE kann.
Die Plätze sind frei.
Reservierung erforderlich und Bezahlung über den QR-Code. Zahlung über Helloasso.
Italiano :
Lo spettacolo comico di Mademoiselle Serge, Gai-Rire.
L’ultimo spettacolo della comica Mademoiselle Serge parla di vita, adolescenti, cancro, resilienza? Dalla sua vita di mamma alla scalata del Kilimangiaro, ci accompagna in un viaggio in cui si può ridere di tutto e in cui la risata può fare tutto GAI RIRE.
Ingresso libero.
Prenotazione obbligatoria e pagamento tramite codice QR. Pagamento tramite Helloasso.
Espanol :
El espectáculo cómico de Mademoiselle Serge, Gai-Rire.
El último espectáculo de la humorista Mademoiselle Serge trata sobre la vida, los adolescentes, el cáncer, la resiliencia.. De su vida como madre a la escalada del Kilimanjaro, nos lleva a un viaje en el que podemos reírnos de cualquier cosa y en el que la risa puede con todo GAI RIRE.
Entrada gratuita.
Reserva obligatoria y pago mediante código QR. Pago a través de Helloasso.
L’événement Spectacle humoristique Docelles a été mis à jour le 2025-09-09 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES