Spectacle humoristique Embrouille à Mortecouille Salle Entre Fêtes Garchizy

Le service culturel de la mairie de Garchizy poursuit sa saison culturelle avec une soirée placée sous le signe de l’humour et de la réflexion.

Le comédien David Buniak investira la scène avec un spectacle rythmé, percutant et résolument ancré dans son époque.

Formé au Cours Florent et au théâtre Le Bout, il s’est illustré dans de nombreux festivals d’humour à travers la France, remportant plusieurs prix. Il a également assuré les premières parties d’artistes majeurs comme Anne Roumanoff, Antony Kavanagh ou Denis Maréchal.

Rendez vous le vendredi 20 février à la salle Entre-Fêtes à Garchizy à 20h30.

Tarifs

· Adulte + de 16 ans 10 €*

· Jeunes (12-16 ans) 5 €

· Gratuit pour les enfants jusqu’à 11 ans

*Inclus dans l’abonnement à la saison culturelle de Garchizy

Préventes en mairie

Réservation en ligne via Hello Asso et au 03 86 58 86 31 .

Salle Entre Fêtes Route de Garchizy Garchizy 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 58 86 31 contact@garchizy.fr

