Spectacle humoristique et musical Sten & Chardon nous l’affirmons la vérité est ailleurs Concorès

Spectacle humoristique et musical Sten & Chardon nous l’affirmons la vérité est ailleurs

Salle des Fêtes Concorès Lot

Les artistes de variété sont notre patrimoine culturel

Les artistes de variété sont notre patrimoine culturel. Et pourtant, les connaissez-vous si bien ?

Dick Rivers comprenait-il l'anglais ?

Brassens est-il vraiment mort et Ferrat repassé ?

Carlos était-il chanteur d'Oasis ? Et Goldman…sax ?

Avec la rigueur scientifique qui les caractérise et à travers des démonstrations théoriques et musicales, les enquêteurs d'élite de la SACEM Mikael Sten et David Chardon font la lumière sur la plus grande manipulation de masse de l'histoire de l'humanité la variété !

Un spectacle à voir avant qu'il ne soit interdit !

Salle des Fêtes Concorès 46310 Lot Occitanie festiceou@gmail.com

English :

Variety artists are our cultural heritage

