Spectacle humoristique Jean-Michel Matteï » Un p'tit goût de reviens-y! » – Salle la Tourbière Bois-d'Amont, 17 mai 2025 20:30, Bois-d'Amont.

Jura

Salle la Tourbière 165 Rue des Couenneaux Bois-d'Amont Jura

Début : 2025-05-17 20:30:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

« Jean-Michel Matteï exprime ses idées au travers d’un large répertoire de voix, et détourne l’actualité avec finesse.

Un spectacle rare entre chansons, imitations et sketches. »

Après une journée riche en sensations, venez prendre du bon temps avec Jean-Michel Matteï !

À l’occasion de son spectacle, venez rire et chanter au profit de la maladie de Charcot et de la Mucoviscidose.

La journée et la soirée seront organisées par les associations « Frères de Cœur » et « Un Souffle pour Nina » et tous les bénéfices seront intégralement reversés pour la recherche.

Au programme de la soirée deux heures de spectacle à la salle de la Tourbière de Bois d’Amont / buvette sur place.

Pour l’occasion nous ne vendons que des places assises et en placement libre. Attention, les places sont limitées !!! 30 EUR.

Salle la Tourbière 165 Rue des Couenneaux

Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Spectacle humoristique Jean-Michel Matteï » Un p'tit goût de reviens-y! »

