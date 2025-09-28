Spectacle humoristique Julien Strelzyk rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Foug

Spectacle humoristique Julien Strelzyk rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Foug dimanche 28 septembre 2025.

Spectacle humoristique Julien Strelzyk

rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Salle Jean Ferrat Foug Meurthe-et-Moselle

Dimanche 2025-09-28 16:30:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Parce que son nom ressemble à celui d’un médicament, il est allé en immersion dans un hôpital …

Un mois plus tard, il sort son médicament à effets secondaires désirables le Strelzyk contenant du paracétrodrôle. Julien vous dresse son diagnostic bloc opératoire, urgences, infirmières, médecins, médicaments … Tout est passé en revue, même les hypocondriaques sont conquis !

Le Saviez-vous ?

Meilleur spectacle catégorie humour du festival Off d’Avignon élu par le public. Vu en 1ère partie de François-Xavier Demaison, Anthony Kavanagh, Jean-Marie Bigard, les Chevaliers du Fiel et Gad Elmaleh.Tout public

rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Salle Jean Ferrat Foug 54570 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 70 26

English :

Because his name sounds like that of a drug, he immersed himself in a hospital …

One month later, he released his drug with desirable side effects: Strelzyk containing paracetrodrôle. Julien gives you his diagnosis: operating room, emergency room, nurses, doctors, drugs… Even hypochondriacs are won over!

Did you know?

Best show in the comedy category at the Festival Off d’Avignon, voted by the public. Seen in 1st half with François-Xavier Demaison, Anthony Kavanagh, Jean-Marie Bigard, les Chevaliers du Fiel and Gad Elmaleh.

German :

Weil sein Name dem eines Medikaments ähnelt, geht er in einem Krankenhaus auf Tauchstation …

Einen Monat später bringt er sein Medikament mit erwünschten Nebenwirkungen heraus: Strelzyk, das Paracetropol enthält. Julien stellt Ihnen seine Diagnose: Operationssaal, Notaufnahme, Krankenschwestern, Ärzte, Medikamente … Alles wird unter die Lupe genommen, selbst Hypochonder sind begeistert!

Was wissen Sie darüber?

Beste Show Kategorie Humor des Off-Festivals in Avignon, gewählt vom Publikum. Gesehen als 1. Teil von François-Xavier Demaison, Anthony Kavanagh, Jean-Marie Bigard, den Chevaliers du Fiel und Gad Elmaleh.

Italiano :

Poiché il suo nome suona come quello di una droga, si immerge in un ospedale…

Un mese dopo, rilascia il suo farmaco con effetti collaterali desiderabili: Strelzyk contenente paracetrodrôle. Julien vi dà la sua diagnosi: sala operatoria, pronto soccorso, infermieri, medici, farmaci… Anche gli ipocondriaci sono conquistati!

Lo sapevate?

Miglior spettacolo nella categoria commedia al Festival Off d’Avignon, votato dal pubblico. Visto nella prima parte con François-Xavier Demaison, Anthony Kavanagh, Jean-Marie Bigard, les Chevaliers du Fiel e Gad Elmaleh.

Espanol :

Como su nombre suena como el de una droga, se sumergió en un hospital …

Un mes más tarde, lanzó su medicamento con efectos secundarios deseables: Strelzyk que contiene paracetrodrôle. Julien le da su diagnóstico: quirófano, urgencias, enfermeras, médicos, medicamentos… Hasta los hipocondríacos se dejan convencer

¿Lo sabía?

Mejor espectáculo en la categoría de comedia en el Festival Off d’Avignon, votado por el público. Visto en 1ª parte con François-Xavier Demaison, Anthony Kavanagh, Jean-Marie Bigard, les Chevaliers du Fiel y Gad Elmaleh.

