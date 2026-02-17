Spectacle humoristique L’Art de Séduire rue Michel Cillinet Vagney
Spectacle humoristique L’Art de Séduire
rue Michel Cillinet Espace Saint-Hubert Vagney Vosges
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-13 20:30:00
Spectacle One Man Show de Mathieu Vannson maître de la séduction, multi récompensé dans de nombreux festivals d’humour. Pour réserver https://www.billetweb.fr/mathieu-vannson-dans-l-art-de-seduire15&src=agenda? Rires garantis !Adultes
rue Michel Cillinet Espace Saint-Hubert Vagney 88120 Vosges Grand Est mathieu.vannson@gmail.com
English :
One Man Show by Mathieu Vannson, master of seduction and multi-award winner at numerous comedy festivals. To book https://www.billetweb.fr/mathieu-vannson-dans-l-art-de-seduire15&src=agenda? Laughter guaranteed!
