Spectacle humoristique L’Art de Séduire rue Michel Cillinet Vagney

Spectacle humoristique L’Art de Séduire

rue Michel Cillinet Espace Saint-Hubert Vagney Vosges

Tarif : – – EUR

18.9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Spectacle One Man Show de Mathieu Vannson maître de la séduction, multi récompensé dans de nombreux festivals d’humour. Pour réserver https://www.billetweb.fr/mathieu-vannson-dans-l-art-de-seduire15&src=agenda? Rires garantis !Adultes

18.9 .

rue Michel Cillinet Espace Saint-Hubert Vagney 88120 Vosges Grand Est mathieu.vannson@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

One Man Show by Mathieu Vannson, master of seduction and multi-award winner at numerous comedy festivals. To book https://www.billetweb.fr/mathieu-vannson-dans-l-art-de-seduire15&src=agenda? Laughter guaranteed!

L’événement Spectacle humoristique L’Art de Séduire Vagney a été mis à jour le 2026-02-17 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES