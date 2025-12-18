Spectacle humoristique Le Bajon

42 avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Vous connaissiez Anne-Sophie Bajon à travers ses vidéos satiriques et sur scène avec son presque one-woman-show, Vous couperez ; découvrez Zen, son nouveau spectacle, qui défie les interdits avec humour.

Dis donc, avec ce qu’il se passe en ce moment, vous devez avoir du boulot les humoristes…!

Cette phrase, La Bajon l’entend tous les jours… Être un humoriste dans le monde actuel avec interdiction d’en rire, c’est comme enfermer un diabétique dans une confiserie. Mais comment faire une blague sans avoir sur le dos les féministes, les masculinistes, les wokistes, les religieux, les conspirationnistes, les parapentistes… ?

La Bajon s’en fout, elle a le dos assez large pour tous les accueillir. Faire des vannes est devenu un sport extrême, elle vous invite à faire le grand saut…

Vous connaissiez Anne-Sophie Bajon à travers ses vidéos satiriques et sur scène avec son presque one-woman-show, Vous couperez ; découvrez Zen, son nouveau spectacle, qui défie les interdits avec humour. .

42 avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 37 66 moulin9@niederbronn-les-bains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You know Anne-Sophie Bajon through her satirical videos and on stage with her almost one-woman show, Vous couperez; discover Zen, her new show, which defies the forbidden with humor.

L’événement Spectacle humoristique Le Bajon Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de tourisme de l’Alsace Verte