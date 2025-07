SPECTACLE HUMORISTIQUE « LE CRIME DE LA LIGNE 51 » A MONTHUREUX-SUR-SAONE Monthureux-sur-Saône

SPECTACLE HUMORISTIQUE « LE CRIME DE LA LIGNE 51 » A MONTHUREUX-SUR-SAONE Monthureux-sur-Saône mardi 5 août 2025.

Jardins du Presbytère Monthureux-sur-Saône Vosges

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-10

2025-08-05

Tout public

PAR LA COMPAGNIE L’ODYSSEE

21 novembre 1886, la gare d’Epinal est en effervescence pour l’inauguration de la ligne ferroviaire n°51, reliant Epinal à Jussey. Parmi les passagers, des aristocrates et des personnalités locales, ainsi que la célèbre détective Pamina de Beaumont. A 18h02, le train démarre, mais 1h plus tard, il s’arrête brutalement sur le célèbre pont Tatal entre Claudon et Monthureux. Des arbres sont tombés sur la voie…Alors que le train est bloqué à 433 mètres de hauteur, un cri retentit un crime vient d’être commis ! Bloqué dans le train, le meurtrier est toujours à bord. L’enquête peut alors commencer…

Spectacle en costumes joué en plein air à proximité du stade Municipal, dans les jardins du Presbytère, tous les soirs à 21h30 du mardi au dimanche avec une représentation supplémentaire le dimanche à 15h. Le placement dans le gradin est libre.

Tous les soirs animations et restauration rapide

SUR RESERVATION .

Jardins du Presbytère Monthureux-sur-Saône 88410 Vosges Grand Est +33 3 29 09 91 94

