Spectacle humoristique Les Délires d’Anne La Belge Trougement Basse-sur-le-Rupt

Basse-sur-le-Rupt

Spectacle humoristique Les Délires d’Anne La Belge

Trougement 18 bis Trougemont Basse-sur-le-Rupt Vosges

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Un spectacle à l’humour détonnant quand l’artiste nous envoie avec Brio, sans concession ni retenues, la réalité de sa vie.Tout public

12 .

Trougement 18 bis Trougemont Basse-sur-le-Rupt 88120 Vosges Grand Est +33 6 05 43 48 01

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English :

A show with an explosive sense of humor, when the artist sends us the reality of his life with brio, without concession or restraint.

L’événement Spectacle humoristique Les Délires d’Anne La Belge Basse-sur-le-Rupt a été mis à jour le 2026-06-02 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES