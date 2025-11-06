Spectacle Humoristique « Ma (non) violence ordinaire » Impasse du Théâtre Yssingeaux
Spectacle Humoristique « Ma (non) violence ordinaire »
Impasse du Théâtre Au Théâtre Municipal Yssingeaux Haute-Loire
Spectacle solo, drôle, émouvant, et réaliste qui embrasse avec tendresse notre quotidien cabossé. Spectacle ouvert à tous !
Impasse du Théâtre Au Théâtre Municipal Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 56 06 10 12 parentalite@cc-des-sucs.fr
English :
A solo show that’s funny, moving and down-to-earth, embracing our battered daily lives with tenderness. Open to all!
German :
Eine lustige, bewegende und realistische Solovorstellung, die unseren verbeulten Alltag mit Zärtlichkeit umarmt. Die Aufführung ist für alle offen!
Italiano :
Uno spettacolo solista divertente, commovente e realistico che getta uno sguardo tenero sulla nostra martoriata vita quotidiana. Aperto a tutti!
Espanol :
Un espectáculo en solitario divertido, conmovedor y realista que echa una tierna mirada a nuestra maltrecha vida cotidiana. Abierto a todos
