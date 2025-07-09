Spectacle Humoristique Niagara 3000 Pamina de Coulon, Bonne Ambiance Vandœuvre-lès-Nancy

Spectacle Humoristique Niagara 3000 Pamina de Coulon, Bonne Ambiance

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-03-17 19:30:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

PERFORMANCE TORRENT HUMOUR

Pamina de Coulon pratique une sorte de slam documenté. Elle parle à toute vitesse et livre ses inquiétudes, ses espoirs et ses émotions avec beaucoup d’humour. Peut-être que l’image qui convient le mieux est celle d’un torrent (d’où le titre du spectacle…).Tout public

4 .

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 83 56 louise@centremalraux.com

English :

PERFORMANCE TORRENT HUMOR

Pamina de Coulon performs a kind of documented slam. She speaks at full speed, delivering her worries, hopes and emotions with great humor. Perhaps the most apt image is that of a torrent (hence the show?s title…).

German :

PERFORMANCE TORRENT HUMOR

Pamina de Coulon praktiziert eine Art dokumentierten Slam. Sie spricht mit hoher Geschwindigkeit und gibt ihre Sorgen, Hoffnungen und Emotionen mit viel Humor zum Besten. Vielleicht ist das Bild, das am besten passt, das eines Wildbachs (daher der Titel der Performance…).

Italiano :

PERFORMANCE TORRENT UMORISMO

Pamina de Coulon si esibisce in una sorta di slam documentato. Parla alla massima velocità, esprimendo le sue preoccupazioni, le sue speranze e le sue emozioni con molto umorismo. Forse l’immagine più adatta è quella di un torrente (da cui il titolo dello spettacolo…).

Espanol :

PERFORMANCE TORRENT HUMOR

Pamina de Coulon interpreta una especie de slam documentado. Habla a toda velocidad, expresando sus preocupaciones, esperanzas y emociones con mucho humor. Quizá la imagen más adecuada sea la de un torrente (de ahí el título del espectáculo…).

L’événement Spectacle Humoristique Niagara 3000 Pamina de Coulon, Bonne Ambiance Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2025-07-09 par DESTINATION NANCY