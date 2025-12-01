Spectacle humoristique Norine & Augustin Salle des fêtes Pontorson
Salle des fêtes 15 D112 Pontorson Manche
Début : 2025-12-14 14:30:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14
L’association Curey-animation organise un spectacle humoristique (Norine & Augustin).
Le dimanche 14 décembre 2025 à 14 h 30 à Vessey (salle des fêtes). .
Spectacle humoristique Norine & Augustin
