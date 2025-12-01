Spectacle humoristique Norine & Augustin

Salle des fêtes Pontorson

Début : 2025-12-14 14:30:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

L’association Curey-animation organise un spectacle humoristique (Norine & Augustin).

Le dimanche 14 décembre 2025 à 14 h 30 à Vessey (salle des fêtes). .

+33 6 99 04 30 99

