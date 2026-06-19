Spectacle humoristique Pling-Klang rue de l’église Moriville

Informations pratiques

Moriville

Spectacle humoristique Pling-Klang

rue de l’église Salle de la Louvière Moriville Vosges

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-12-15 20:30:00

fin : 2026-12-15

Date(s) :

2026-12-15

Deux hommes, un meuble IKEA en kit et une question universelle comment construire à deux ? Dans Pling-Klang, Étienne Manceau et Mathieu Despoisse transforment ce défi du quotidien en une exploration drôle, sensible et décalée du couple, de la masculinité et des normes sociales. Entre cirque minimaliste, confidences intimes et humour absurde, le duo compose un spectacle tendre et lucide, au plus près du public, où chacun peut reconnaître un fragment de sa propre histoire.Tout public

16 .

rue de l’église Salle de la Louvière Moriville 88330 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

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English :

Two men, an IKEA flat-pack piece of furniture, and a universal question: how do two people put it together? In *Pling-Klang*, %C9tienne Manceau and Mathieu Despoisse transform this everyday challenge into a funny, sensitive, and offbeat exploration of relationships, masculinity, and social norms. Blending minimalist circus, intimate confessions, and absurd humor, the duo creates a tender and insightful show that connects deeply with the audience, where everyone can recognize a piece of their own story.

L’événement Spectacle humoristique Pling-Klang Moriville a été mis à jour le 2026-06-19 par OT EPINAL ET SA REGION