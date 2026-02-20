Spectacle humoristique Valzergues

Spectacle humoristique Valzergues samedi 28 mars 2026.

Valzergues Aveyron

Spectacle humoristique. La Caselle aux rires présente des secrets bien gardés . Auteur Christophe RIBEYRE et mise en scène Simon SALVIA, à la salle des fêtes à 20 h. Entrée 10 euros. (Loisirs et culture)
Valzergues 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 64 90 80 

English :

Comedy show. La Caselle aux rires presents: des secrets bien gardés . Written by Christophe RIBEYRE and directed by Simon SALVIA, at the Salle des Fêtes, 8 pm. Admission 10 euros. (Loisirs et culture)

