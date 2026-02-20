Spectacle humoristique Valzergues
Spectacle humoristique Valzergues samedi 28 mars 2026.
Spectacle humoristique
Valzergues Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Spectacle humoristique. La Caselle aux rires présente des secrets bien gardés . Auteur Christophe RIBEYRE et mise en scène Simon SALVIA, à la salle des fêtes à 20 h. Entrée 10 euros. (Loisirs et culture)
.
Valzergues 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 64 90 80
English :
Comedy show. La Caselle aux rires presents: des secrets bien gardés . Written by Christophe RIBEYRE and directed by Simon SALVIA, at the Salle des Fêtes, 8 pm. Admission 10 euros. (Loisirs et culture)
L’événement Spectacle humoristique Valzergues a été mis à jour le 2026-02-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)