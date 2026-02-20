Spectacle humoristique

Valzergues Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Spectacle humoristique. La Caselle aux rires présente des secrets bien gardés . Auteur Christophe RIBEYRE et mise en scène Simon SALVIA, à la salle des fêtes à 20 h. Entrée 10 euros. (Loisirs et culture)

Valzergues 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 64 90 80

English :

Comedy show. La Caselle aux rires presents: des secrets bien gardés . Written by Christophe RIBEYRE and directed by Simon SALVIA, at the Salle des Fêtes, 8 pm. Admission 10 euros. (Loisirs et culture)

