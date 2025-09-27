Spectacle humoristique Vous reprendrez bien un peu d’humour? Rue des Hauts Fossés Bayon

Spectacle humoristique Vous reprendrez bien un peu d’humour? Rue des Hauts Fossés Bayon samedi 27 septembre 2025.

Spectacle humoristique Vous reprendrez bien un peu d’humour?

Rue des Hauts Fossés Centre Culturel Henri Gaudel Bayon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Seul sur scène, Louis Tax de la Troupe des « Copains d’abord », vous fera vibrer toute une soirée sur le ton de l’humour. Tout public.

Tarifs: 12€ adulte ; 5€ de 12 à 16 ans ; gratuit pour les moins de 12 ans.

Réservations auprès de la mairie de Bayon au 03 83 72 51 52Tout public

12 .

Rue des Hauts Fossés Centre Culturel Henri Gaudel Bayon 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 51 52

English :

Alone on stage, Louis Tax from the « Copains d’abord » troupe, will thrill you with an evening of humor. All audiences.

Prices: 12? adults; 5? 12-16 year olds; free for children under 12.

For bookings, contact Bayon town hall on 03 83 72 51 52

German :

Allein auf der Bühne wird Louis Tax von der Truppe « Copains d’abord » Sie einen ganzen Abend lang mit seinem Humor begeistern. Für alle Altersgruppen.

Preise: 12? Erwachsene; 5? von 12 bis 16 Jahren; kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.

Reservierungen beim Bürgermeisteramt von Bayon unter 03 83 72 51 52

Italiano :

Da solo sul palco, Louis Tax della Troupe des Copains d’abord vi entusiasmerà con una serata all’insegna dell’umorismo. Per tutti i pubblici.

Ingresso: 12? per gli adulti; 5? per i ragazzi dai 12 ai 16 anni; gratuito per i bambini sotto i 12 anni.

Per prenotazioni, contattare il municipio di Bayon al numero 03 83 72 51 52

Espanol :

Solo en el escenario, Louis Tax, de la Troupe des Copains d’abord, les hará vibrar con una velada de humor. Todos los públicos.

Entrada: 12? para adultos; 5? para niños de 12 a 16 años; gratuita para menores de 12 años.

Para reservar, póngase en contacto con el ayuntamiento de Bayón en el teléfono 03 83 72 51 52

L’événement Spectacle humoristique Vous reprendrez bien un peu d’humour? Bayon a été mis à jour le 2025-09-12 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS