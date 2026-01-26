Spectacle humour Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon
Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 19:30:00
fin : 2026-02-13 23:30:00
Date(s) :
2026-02-13
4 humoristes sur scène pour plus d’une heure de rire !
Chauffez vos zygomatiques et venez passer une soirée 100% humour.
Entrée gratuite, une consommation minimum demandée.
Sortie au chapeau pour la rémunération des artistes. .
Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 contact@chifoumi-bar.fr
English :
4 comedians on stage for over an hour of laughs!
L’événement Spectacle humour Bar Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-01-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis