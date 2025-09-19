Spectacle humour: Blandine Lehout:, la vie de ta mère Atrium Dax

Spectacle humour: Blandine Lehout:, la vie de ta mère Atrium Dax vendredi 13 mars 2026.

Atrium 1 cours Foch Dax Landes

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Blandine, c’est un peu la pote qu’on aimerait avoir dans sa bande… Jeune maman, elle revendique l’image de la femme imparfaite.

Ce qu’elle défend sur scène, c’est la vie, la vraie, sans filtre, sans retouche. Voir Blandine sur scène, c’est comme être dans le salon de votre pote qui monopolise, certes, un peu l’attention mais avec qui on passe les meilleures soirées (inutile de préciser qui a écrit ce pitch).

Elle passe en revue sa vie de couple et les difficultés des jeunes parents, parle des enfants moches, de savoir faire le deuil de sa vie d’avant, des pulsions criminelles que l’on peut avoir pour les moralisateurs, ou pour son propre conjoint, de son rapport à la nourriture, de son double menton… .

Atrium 1 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

