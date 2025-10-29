Spectacle humour DANIEL RABIER Salle Polyvalente Landivy

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salle Polyvalente 3 route de Louvigné Landivy Mayenne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2026-01-11 14:30:00
Spectacle Humour à Landivy
Après-midi sous le signe du rire avec Daniel Rabier et son spectacle Au-desous de la ceinture à Landivy.

Réservation sur HelloAsso ou par téléphone 06 37 72 42 80
Public adulte
Prix 25€ personne   .

Salle Polyvalente 3 route de Louvigné Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 6 37 72 42 80 

