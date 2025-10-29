Spectacle humour DANIEL RABIER Salle Polyvalente Landivy
Salle Polyvalente 3 route de Louvigné Landivy Mayenne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-01-11 14:30:00
Spectacle Humour à Landivy
Après-midi sous le signe du rire avec Daniel Rabier et son spectacle Au-desous de la ceinture à Landivy.
Réservation sur HelloAsso ou par téléphone 06 37 72 42 80
Public adulte
English :
Humour show in Landivy
German :
Humorshow in Landivy
Italiano :
Spettacolo umoristico a Landivy
Espanol :
Espectáculo de humor en Landivy
L’événement Spectacle humour DANIEL RABIER Landivy a été mis à jour le 2025-10-29 par Bocage Mayennais Tourisme