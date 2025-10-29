Spectacle humour DANIEL RABIER Salle Polyvalente Landivy

Spectacle humour DANIEL RABIER

Salle Polyvalente 3 route de Louvigné Landivy Mayenne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 14:30:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Spectacle Humour à Landivy

Après-midi sous le signe du rire avec Daniel Rabier et son spectacle Au-desous de la ceinture à Landivy.

Réservation sur HelloAsso ou par téléphone 06 37 72 42 80

Public adulte

Prix 25€ personne .

Salle Polyvalente 3 route de Louvigné Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 6 37 72 42 80

English :

Humour show in Landivy

German :

Humorshow in Landivy

Italiano :

Spettacolo umoristico a Landivy

Espanol :

Espectáculo de humor en Landivy

L’événement Spectacle humour DANIEL RABIER Landivy a été mis à jour le 2025-10-29 par Bocage Mayennais Tourisme