SPECTACLE HUMOUR DE THOMAS ANGELVY Palavas-les-Flots

SPECTACLE HUMOUR DE THOMAS ANGELVY

Avenue de l’Abbe Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Début : 2025-07-24

fin : 2025-07-24

2025-07-24

21h30

Spectacle humour de Thomas Angelvy pour le Festival Côté Mer

Arènes El Cordobés

Infos www.arenesdepalavas.com ou 04 67 50 39 56

Instagram https://www.instagram.com/arenesdepalavas

Facebook https://www.facebook.com/arenesdepalavas

TikTok https://www.tiktok.com/@arenesdepalavas

Snapchat vincentribera1

Spectacle humour de Thomas Angelvy pour le Festival Côté Mer

Tarifs

Placement libre 36€

Placement libre CE 33€

A la base, je devais être la nouvelle star de l’humour, mais je me suis fait les croisés, tu connais !

En vrai, pour te convaincre de venir, je pourrais te dire que je suis trop drôle, que j’ai une spontanéité incroyable, ou même que je fais le tiramisu aux Oréos comme personne !

Mais la vérité, c’est que je suis presque sûr que tu ne crois que ce que tu vois.

Alors retrouve-moi plutôt sur scène et viens constater par toi-même !

Sauf pour le tiramisu ; là il faudra que je t’invite chez moi et ça… ça ne m’arrange pas.

Après, tu dois sûrement te demander ce que j’ai entre les mains sur la photo, je te toucherai deux mots de cette histoire quand tu seras devant moi.

Sache juste que face à une cassette VHS comme celle-ci, il vaut mieux que certaines preuves de mon passé soient effacées…

Artiste Thomas Angelvy

Auteurs Thomas Angelvy et Sylvain Lacourt

Mise en Scène Aslem Smida .

Avenue de l’Abbe Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 39 56

English :

Comedy show by Thomas Angelvy for the Côté Mer Festival

German :

Humorshow von Thomas Angelvy für das Festival Côté Mer

Italiano :

Spettacolo comico di Thomas Angelvy per il Festival Côté Mer

Espanol :

Espectáculo cómico de Thomas Angelvy para el Festival Côté Mer

