Spectacle humour Elodie Arnould Isléa Avermes

Spectacle humour Elodie Arnould

Isléa Avenue des Isles Avermes Allier

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Cette humoriste, qui a l’art de décrire notre quotidien avec une justesse et un naturel déconcertant, nous revient avec un nouveau spectacle, toujours sincère et sans artifice.

Isléa Avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 23 65 saisonculturelle@mairieavermes.fr

English :

This comedian, who has the art of describing our daily lives with disconcerting accuracy and naturalness, is back with a new show, as sincere and unpretentious as ever.

