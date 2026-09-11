Spectacle humour et cirque : The Crazy Mozarts rue du Stade Avermes

Informations pratiques

Avermes

Spectacle humour et cirque : The Crazy Mozarts

rue du Stade Isléa Avermes Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Dans ce spectacle loufoque et décalé, un duo déjanté – mais néanmoins attachant – embarque le public dans une symphonie de gags et de situations absurdes. Wolfgang

dirige le concert en recherchant la perfection, tandis qu’Amadeus cherche à l’aider.

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rue du Stade Isléa Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 23 65 saisonculturelle@mairieavermes.fr

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English :

In this zany and offbeat show, a wacky—yet endearing—duo takes the audience on a journey through a symphony of gags and absurd situations. Wolfgang

conducts the concert in pursuit of perfection, while Amadeus tries to help him.

L’événement Spectacle humour et cirque : The Crazy Mozarts Avermes a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région