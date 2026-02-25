Spectacle humour Eva Jean Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation Mondeville
Spectacle humour Eva Jean Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation Mondeville vendredi 27 mars 2026.
Spectacle humour Eva Jean
Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville Calvados
Début : 2026-03-27 21:00:00
fin : 2026-03-27 22:00:00
2026-03-27
Je suis ton père avec le look de ta mère
Cet artiste à la voix d’or, issu des plus grandes scènes de Comédies Musicales, vous offre un seul en scène musical unique en son genre !
Entre engagement et divertissement, le public passe littéralement du rire aux larmes.
Humour, stand-up, comédie, chant et titres originaux. Le talent est partout et surtout live !
Billetterie en ligne http://www.mondevilleanimation.org/billetterie/ .
Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 82 22 73 cscs@mondevilleanimation.org
English :
I’m your father with your mother’s looks
This golden-voiced performer, a veteran of some of the world?s greatest musicals, brings you a unique musical one-man show!
Between commitment and entertainment, the audience literally goes from laughter to tears.
