Spectacle humour Eva Jean Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation Mondeville

Spectacle humour Eva Jean

Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville Calvados

Début : 2026-03-27 21:00:00

fin : 2026-03-27 22:00:00

2026-03-27

Je suis ton père avec le look de ta mère

Cet artiste à la voix d’or, issu des plus grandes scènes de Comédies Musicales, vous offre un seul en scène musical unique en son genre !

Entre engagement et divertissement, le public passe littéralement du rire aux larmes.

Humour, stand-up, comédie, chant et titres originaux. Le talent est partout et surtout live !

Billetterie en ligne http://www.mondevilleanimation.org/billetterie/ .

Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 82 22 73 cscs@mondevilleanimation.org

English :

I’m your father with your mother’s looks

This golden-voiced performer, a veteran of some of the world?s greatest musicals, brings you a unique musical one-man show!

Between commitment and entertainment, the audience literally goes from laughter to tears.

L’événement Spectacle humour Eva Jean Mondeville a été mis à jour le 2026-02-25 par Calvados Attractivité