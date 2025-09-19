Spectacle humour: Jessé Message personnel Atrium Dax

Spectacle humour: Jessé Message personnel
Atrium Dax vendredi 6 février 2026.

Atrium 1 cours Foch Dax Landes

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Avec une si belle affiche, on n’a pas osé faire un mauvais spectacle. On aurait pu écrire plein de choses, esquisser des phrases toutes faites et vanter sa plume. On aurait pu dire « petit-fils de paysans », « premiers amours », « géniteur inconnu », ou « regards en biais dans les pissotières ». On aurait pu. On aurait pu dire « honnêteté, transparence, vérité », mais à l’oreille ça piquait un peu. Alors on a choisi de seulement vous promettre une rencontre singulière avec un comédien sincère et drôle, qui n’hésite pas à retrousser ses manches et nous livrer son message personnel. .

Atrium 1 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

