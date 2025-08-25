Spectacle humour: Karine Dubernet Rue Loukianoff Pornic

Spectacle humour: Karine Dubernet

Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16 21:45:00

2026-01-16

One woman show de Karine Dubernet » Perlimpinpin » en partenariat avec le Café Théâtre de Nantes.



Spectacle programmé dans le cadre de la saison culturelle 2025-2026 de l’Amphithéâtre Thomas Narcejac (Pornic).

Chroniqueuse sur Paris Première & dans l’émission Rire et Chansons, Karine Dubernet livre dans Perlimpinpin , une satire humoristique des travers de notre société.

Elle est reconnue pour ses spectacles percutants, où elle mêle adroitement humour et absurde. Un regard décalé et un univers tonitruant qui capte parfaitement l’esprit de notre époque.

Avec son interprétation charismatique et son écriture astucieuse, chaque spectacle de Karine Dubernet promet une soirée pleine de rires et de réflexions.

Auteur Karine Dubernet, Carole Greep, Stéphane Rose

Mise en scène Marc Pistolesi

Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 04 40

English :

One woman show by Karine Dubernet « Perlimpinpin » in partnership with Café Théâtre de Nantes.

German :

One woman show von Karine Dubernet » Perlimpinpin » in Zusammenarbeit mit dem Café Théâtre de Nantes.

Italiano :

Spettacolo personale di Karine Dubernet « Perlimpinpin » in collaborazione con il Café Théâtre de Nantes.

Espanol :

Espectáculo unipersonal de Karine Dubernet « Perlimpinpin » en colaboración con el Café Théâtre de Nantes.

