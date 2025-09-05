Spectacle Humour La Joconde parle enfin Onet-le-Château

25 place des Artistes Onet-le-Château Aveyron

Tarif : 21 – 21 – 25 EUR

Début : Mercredi 2026-04-08

Mercredi 8 avril | 20h30 | Théâtre La Baleine.

Tout public.

Durée 1h10.

La Joconde parle enfin et nous raconte sa vie, de sa création par Léonard de Vinci jusqu’à aujourd’hui au Louvre.

Laurent Ruquier donne enfin la parole à cette star internationale à qui personne n’a jamais demandé son avis.

Vous la connaissez dans La petite histoire de France ou l’avez vue récemment au théâtre dans Big Mother, Karina Marimon interprète La Joconde.

Tarif Plein tarif 25€ / réduit 21 € / Abonnement (3 spectacles et +) 18€ / Carte culture 15€ / Étudiant et moins de 18 ans 12€ / Moins de 12 ans 8€ .

25 place des Artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 00 contact@la-baleine.eu

English :

Wednesday April 8 | 8:30pm | Théâtre La Baleine.

All audiences.

Duration 1h10.

The Mona Lisa speaks at last, and tells us the story of her life, from her creation by Leonardo da Vinci to today in the Louvre.

German :

Mittwoch, 8. April | 20:30 | Théâtre La Baleine.

Für alle Altersgruppen.

Dauer: 1 Stunde 10 Minuten.

Die Mona Lisa spricht endlich und erzählt uns ihre Lebensgeschichte, von ihrer Erschaffung durch Leonardo da Vinci bis heute im Louvre.

Italiano :

Mercoledì 8 aprile | 20.30 | Théâtre La Baleine.

Per tutti i pubblici.

Durata 1h10.

La Gioconda finalmente parla e ci racconta la sua vita, dalla sua creazione da parte di Leonardo da Vinci fino a oggi nel Louvre.

Espanol :

Miércoles 8 de abril | 20.30 h | Théâtre La Baleine.

Todos los públicos.

Duración 1h10.

La Gioconda habla por fin y nos cuenta su vida, desde su creación por Leonardo da Vinci hasta hoy en el Louvre.

