UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Avermes

Spectacle humour : Le cas pucine rue du Stade Avermes

jeudi 5 novembre 2026 · rue du Stade · Avermes

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
rue du Stade
Adresse
Isléa
Ville
03000 Avermes
Département
Allier
Tarif
10 10 10

Avermes

Spectacle humour : Le cas pucine

rue du Stade Isléa Avermes Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:30:00
fin : 2026-11-05

Date(s) :
2026-11-05

Après avoir gagné La France a un incroyable talent et créé un premier spectacle encensé par le public, Eliott et Capucine proposent leur nouvel opus « ANIMA ».
  .

rue du Stade Isléa Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 23 65  saisonculturelle@mairieavermes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After winning *France’s Got Talent* and creating a debut show that was highly praised by the public, Eliott and Capucine are presenting their new production, *ANIMA*.

L’événement Spectacle humour : Le cas pucine Avermes a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région

À voir aussi à Avermes (Allier)