Spectacle humour : Le cas pucine rue du Stade Avermes

Informations pratiques

Avermes

Spectacle humour : Le cas pucine

rue du Stade Isléa Avermes Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 20:30:00

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

Après avoir gagné La France a un incroyable talent et créé un premier spectacle encensé par le public, Eliott et Capucine proposent leur nouvel opus « ANIMA ».

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rue du Stade Isléa Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 23 65 saisonculturelle@mairieavermes.fr

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English :

After winning *France’s Got Talent* and creating a debut show that was highly praised by the public, Eliott and Capucine are presenting their new production, *ANIMA*.

L’événement Spectacle humour : Le cas pucine Avermes a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région