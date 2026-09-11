Spectacle humour : Le cas pucine rue du Stade Avermes
jeudi 5 novembre 2026 · rue du Stade · Avermes
Informations pratiques
Avermes
Spectacle humour : Le cas pucine
rue du Stade Isléa Avermes Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:30:00
fin : 2026-11-05
Date(s) :
2026-11-05
Après avoir gagné La France a un incroyable talent et créé un premier spectacle encensé par le public, Eliott et Capucine proposent leur nouvel opus « ANIMA ».
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rue du Stade Isléa Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 23 65 saisonculturelle@mairieavermes.fr
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English :
After winning *France’s Got Talent* and creating a debut show that was highly praised by the public, Eliott and Capucine are presenting their new production, *ANIMA*.
L’événement Spectacle humour : Le cas pucine Avermes a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
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