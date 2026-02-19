Spectacle humour Léa Lando Mondeville Animation Mondeville

Spectacle humour Léa Lando

Début : 2026-03-06 21:00:00

fin : 2026-03-06 22:00:00

Léa Lando aime tellement les autres qu’elle ne sait pas dire non, et cela dans toutes ses relations amicales, professionnelles et bien sûr amoureuses. Léa vous raconte avec un humour ciselé tous les moments de sa vie où l’amour des autres lui a joué des tours dans son spectacle “Dame de cœur”.

Que ce soit avec ses parents, ses amies, ses ex , ou avec vous le public.

Sans oublier son amour inconditionnel pour la vie qui la pousse à regarder tous les docs sur comment vivre mieux et plus longtemps .

Billetterie en ligne http://www.mondevilleanimation.org/billetterie/

Léa Lando sur Youtube https://www.youtube.com/results?search_query=l%C3%A9a+lando .

Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 82 22 73

English : Spectacle humour Léa Lando

Léa Lando loves other people so much that she can’t say no, in all her relationships: friendly, professional and, of course, in love. Léa tells you all about the times in her life when other people’s love has played tricks on her with her chiselled humour in her show Dame de cœur .

