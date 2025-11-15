Spectacle Humour Musical Chanson Plus Bifluoré A la salle des fêtes Lannemezan

Spectacle Humour Musical Chanson Plus Bifluoré

A la salle des fêtes 231 rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

CHANSON PLUS BIFLUORÉE vient nous présenter son dernier et ultime spectacle. Ultime ? On n’ose y croire. Les 3 compères reprennent certains de leurs classiques, agrémentés de nouvelles créations toujours plus enjouées et drôlissimes. De Barbara à Johnny Hallyday, d’Antoine à Luis Mariano, les détournements de chansons font mouche par leur créativité. On jubile en même temps que les trois interprètes qui prennent un réel plaisir à interpréter ces parodies, entraînant dans leur sillage un public de plus en plus conquis. Talents de musiciens, d’acteurs, de chanteurs, de mimes… Chanson plus bifluorée cumule tout pour dispenser un comique sincère, jamais vulgaire et très efficace.

Navettes culturelles mises en place avec la Communauté de Communes Aure Louron, la Communauté de Communes Neste Barousse, la Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan au départ de Arreau, Sarrancolin, Hèches, Mauléon-Barousse, Loures-Barousse, Saint-Laurent-de-Neste, La Barthe de Neste, Lannemezan, Capvern-les-Bains.

Aller / Retour 2€

Réservations 05 62 99 13 59 / serviceculturel@mairie-lannemezan.fr .

English :

CHANSON PLUS BIFLUORÉE presents its latest and final show. Ultimate? We daren?t believe it. The 3 companions reprise some of their classics, enhanced by new creations, each more playful and hilarious than the last. From Barbara to Johnny Hallyday, from Antoine to Luis Mariano, their creative detour of songs hit the nail on the head. The three performers take great pleasure in interpreting these parodies, winning over an ever-growing audience. Talented musicians, actors, singers, mimes? Chanson plus bifluorée combines them all to deliver sincere, never vulgar and highly effective comedy.

German :

CHANSON PLUS BIFLUORÉE kommt, um uns seine letzte und ultimative Show zu präsentieren. Ultimativ? Wir wagen es nicht zu glauben. Die drei Freunde nehmen einige ihrer Klassiker wieder auf, angereichert mit neuen Kreationen, die immer heiterer und lustiger werden. Von Barbara bis Johnny Hallyday, von Antoine bis Luis Mariano, die Abwandlungen der Lieder treffen durch ihre Kreativität ins Schwarze. Die drei Interpreten, die diese Parodien mit großem Vergnügen vortragen, ziehen ein zunehmend begeistertes Publikum in ihren Bann. Talente von Musikern, Schauspielern, Sängern, Pantomimen? Chanson plus bifluorée » vereint alles, um eine aufrichtige, nie vulgäre und sehr effektive Komik zu verbreiten.

Italiano :

CHANSON PLUS BIFLUORÉE presenta il suo ultimo spettacolo. Ultimo? È difficile da credere. I 3 amici ripropongono alcuni dei loro classici, con nuove creazioni sempre più giocose ed esilaranti. Da Barbara a Johnny Hallyday, da Antoine a Luis Mariano, le rivisitazioni creative delle canzoni colpiscono nel segno. I tre interpreti si divertono molto con le loro parodie e il pubblico è sempre più conquistato. Musicisti di talento, attori, cantanti, mimi? La Chanson plus bifluorée ha tutto questo, offrendo una comicità sincera, mai volgare e molto efficace.

Espanol :

CHANSON PLUS BIFLUORÉE presenta su último espectáculo. ¿El último? Es difícil de creer. Los 3 amigos retoman algunos de sus clásicos, con nuevas creaciones cada vez más lúdicas e hilarantes. De Barbara a Johnny Hallyday, de Antoine a Luis Mariano, los giros creativos de las canciones dan en el clavo. Los tres intérpretes se complacen en sus parodias, y el público está cada vez más convencido. Músicos de talento, actores, cantantes, mimos.. Chanson plus bifluorée lo tiene todo, una comedia sincera, nunca vulgar y muy eficaz.

