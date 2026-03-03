SPECTACLE HUMOUR PERLIMPINPIN Balaruc-les-Bains
SPECTACLE HUMOUR PERLIMPINPIN Balaruc-les-Bains vendredi 20 mars 2026.
Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
2026-03-20
Sous ses allures de spectacle comique, Perlimpinpin est un miroir tendu à notre époque — subtil, intelligent, et surtout… hilarant.
Connue pour son humour incisif & audacieux, Karine Dubernet se rit des ficelles du pouvoir.Avec son humour piquant et son audace réjouissante, Karine Dubernet revient plus en forme que jamais dans Perlimpinpin , une satire décapante qui dynamite avec élégance les travers de notre société. Politique, santé, écologie… tout y passe, avec une plume affûtée et une dose de malice irrésistible.Sous ses allures de spectacle comique, Perlimpinpin est un miroir tendu à notre époque — subtil, intelligent, et surtout… hilarant.Un seul mot d’ordre rire de tout, mais avec style. .
Beneath its comic allure, Perlimpinpin is a mirror held up to our times? subtle, intelligent, and above all? hilarious.
