SPECTACLE HUMOUR PERLIMPINPIN

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Sous ses allures de spectacle comique, Perlimpinpin est un miroir tendu à notre époque — subtil, intelligent, et surtout… hilarant.

Connue pour son humour incisif & audacieux, Karine Dubernet se rit des ficelles du pouvoir.Avec son humour piquant et son audace réjouissante, Karine Dubernet revient plus en forme que jamais dans Perlimpinpin , une satire décapante qui dynamite avec élégance les travers de notre société. Politique, santé, écologie… tout y passe, avec une plume affûtée et une dose de malice irrésistible.Sous ses allures de spectacle comique, Perlimpinpin est un miroir tendu à notre époque — subtil, intelligent, et surtout… hilarant.Un seul mot d’ordre rire de tout, mais avec style. .

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Beneath its comic allure, Perlimpinpin is a mirror held up to our times? subtle, intelligent, and above all? hilarious.

L’événement SPECTACLE HUMOUR PERLIMPINPIN Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-28 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE