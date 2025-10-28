Spectacle humour Pierre Thevenoux Life coach Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

Le Triskell Pont-l'Abbé Finistère

Début : 2025-10-28 20:30:00

fin : 2025-10-28 22:00:00

2025-10-28

Dans Life Coach, Pierre vous parlera des injonctions modernes du bien-être, du développement personnel et de la pression pour réussir, être en couple, faire des enfants, etc. Comme tout bon life coach qui se respecte, il vous donnera aussi plein de conseils pour réussir votre vie alors que la sienne est encore bien bancale.

Une soirée dédiée à l’humour, la simplicité et la bonne humeur ! .

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l'Abbé 29120 Finistère Bretagne

