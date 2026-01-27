Spectacle humour pour la Saint-Valentin Salle du Patio de Camargue Arles

Spectacle humour pour la Saint-Valentin

Samedi 14 février 2026 à partir de 19h. Salle du Patio de Camargue 49 chemin de barriol Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Venez fêter la Saint-Valentin avec Humour au Patio de Camargue.

Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour ! .

Salle du Patio de Camargue 49 chemin de barriol Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 67 50 39 56

English :

Come celebrate Valentine’s Day with Humour at the Patio de Camargue.

