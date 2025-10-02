Spectacle humour Scotland ! Espace Molière Luxeuil-les-Bains

Spectacle humour Scotland ! Espace Molière Luxeuil-les-Bains jeudi 2 octobre 2025.

Spectacle humour Scotland !

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

2025-10-02 20:30:00

2025-10-02 22:00:00

2025-10-02

Avez-vous déjà assisté à la métamorphose d’un spectateur en cerf, pourchassé sur scène par trois Ecossais ridicules vêtus

d’une multitude de plaids et tartans psychédéliques, pendant que les autres spectateurs rient aux éclats ? Dans “Scotland !”, le théâtre physique est au service d’une comédie qui surpasse de loin toutes les comédies auxquelles vous êtes habitués. “Scotland !” est joué sans décor, sans paroles, sans effets d’éclairage ni sons enregistrés, avec seulement

trois tabourets en bois. Le spectacle mêle le mime, le clown, des bruitages, des chants folkloriques écossais performés de manière inédite, ainsi que des enchaînements de percussions corporelles absurdes, le tout accompagné de… whisky.

Embarquez pour cette aventure sauvage où vous retrouverez de la pêche à la ligne, de la chasse, du whisky, des sablés écossais, un rythme soutenu, des chansons folkloriques et l’esprit de l’Ecosse !

Une comédie hilarante ayant reçu de nombreux prix à l’international.

Voilà une belle manière de commencer cette nouvelle saison culturelle !

Par la Compagnie The Latebloomers.

À l’Espace Molière à 20h30.

Réservation au 03 84 40 56 20. .

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 20 poleculturel@luxeuil-les-bains.fr

