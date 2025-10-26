Spectacle humour Sellig « Episode 6 » Boulogne-sur-Mer
Spectacle humour Sellig « Episode 6 » Boulogne-sur-Mer dimanche 26 octobre 2025.
Spectacle humour Sellig « Episode 6 »
9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Dans le nouveau spectacle écrit et mis en scène par Sellig, l’humoriste va encore plus loin dans l’exploration de notre quotidien. Pour notre plus grand plaisir il décortique avec un humour piquant et une précision diabolique des situations en apparences banales qui se révèlent être en réalité bien plus complexes que ce qu’elles laissent paraître.
Il vous parlera de son apprentissage musclé en cuisine et de sa cinquantetroizaine apparemment plus difficile à avaler que la cinquantaine. Pour finir vous passerez un Noël à l’ancienne, et surtout inoubliable, chez sa célèbre sœur et son non moins charismatique beau-frère, Bernard.
Au final, vos tracas, vos agacements et vos énervements du jour s’envoleront comme par magie pendant 1h30… Soyez les bienvenus dans l’épisode 6 ! .
9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 85 77 77
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle humour Sellig « Episode 6 » Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2024-12-05 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale