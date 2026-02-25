Spectacle humour Simon Noens Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation Mondeville

Spectacle humour Simon Noens

2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27 20:00:00

2026-03-27

Après avoir rempli plusieurs fois d’affilée la baignoire de sa salle de bain…

Après avoir mis le feu accidentellement à une poubelle municipale,

Après avoir affiché complet sur un paquet de pâtes artisanales,

Après avoir remporté le 1er prix du concours de Jokari de Saint-Palais sur Mer en 1992… Simon Noëns entame ses dernières dates avant l’Olympia.

Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville 14120 Calvados Normandie

English :

After filling his bathroom bathtub several times in a row?

After accidentally setting fire to a municipal garbage can,

After displaying sold out on a packet of homemade pasta,

After winning 1st prize at the Saint-Palais sur Mer Jokari competition in 1992?

