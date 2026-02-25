Spectacle humour Simon Noens Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation Mondeville
Spectacle humour Simon Noens Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation Mondeville vendredi 27 mars 2026.
Spectacle humour Simon Noens
Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville Calvados
Début : 2026-03-27 19:00:00
fin : 2026-03-27 20:00:00
2026-03-27
Après avoir rempli plusieurs fois d’affilée la baignoire de sa salle de bain…
Après avoir mis le feu accidentellement à une poubelle municipale,
Après avoir affiché complet sur un paquet de pâtes artisanales,
Après avoir remporté le 1er prix du concours de Jokari de Saint-Palais sur Mer en 1992…
Après avoir remporté le 1er prix du concours de Jokari de Saint-Palais sur Mer en 1992… Simon Noëns entame ses dernières dates avant l’Olympia.
Billetterie en ligne http://www.mondevilleanimation.org/billetterie/ .
Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 82 22 73 cscs@mondevilleanimation.org
