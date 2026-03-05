SPECTACLE HUMOUR TANGUY PASTUREAU UN MONDE HOSTILE (POUR UN CŒUR TENDRE) Palavas-les-Flots

SPECTACLE HUMOUR TANGUY PASTUREAU UN MONDE HOSTILE (POUR UN CŒUR TENDRE)

20h30 Spectacle humour Tanguy Pastureau Un monde hostile (Pour un cœur tendre)

Salle Bleue Tarif 34€- Infos http://www.vincentribera-organisation.com/ ou 04 67 50 39 56

Derrière les blagues utilisées comme protection et une désillusion assumée, Tanguy Pastureau est un homme sensible. Un homme qui, parce qu’il a l’âge de se lancer dans un bilan, se livre pour la première fois sur son enfance, entre ennui, harcèlement scolaire et vie sans écrans. Pour réparer les petites filles et les petits garçons meurtris que nous sommes tous, mais aussi l’homme qu’il est aujourd’hui, aux prises avec les haters d’Internet, il remonte sur scène pour tenter de trouver des points communs et guérir les fêlures. Pour rire malgré tout dans ce Monde Hostile . .

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

English :

8:30pm Comedy show Tanguy Pastureau Un monde hostile (Pour un c?ur tendre)

