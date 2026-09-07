Spectacle – Hunger Le Théâtre Bar-le-Duc
vendredi 13 novembre 2026 · Le Théâtre · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Spectacle – Hunger
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
9
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-11-13 20:30:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
Opéra électronique / Cie D’Autres Cordes / 1h – dès 15 ans
Et si, derrière notre vie moderne, quelque chose de plus sauvage cherchait encore à refaire surface ?
Avec « Hunger », Franck Vigroux crée un opéra électronique où musique, voix, vidéo et lumière se mêlent pour nous plonger dans un univers étrange et hypnotique. Sur scène, un personnage traverse un monde en pleine transformation.
Entre souvenirs, instincts et déracinement, Hunger nous entraîne dans une expérience sensorielle intense, à la fois fascinante et troublante.Tout public
9 .
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org
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English :
Electronic Opera / Cie D’Autres Cordes / 1 hour; ages 15 and up
What if, behind our modern lives, something wilder were still trying to resurface?
With “Hunger,” Franck Vigroux creates an electronic opera where music, voice, video, and light blend together to immerse us in a strange and hypnotic world. On stage, a character navigates a world in the midst of transformation.
Between memories, instincts, and uprooting, “Hunger” draws us into an intense sensory experience that is both fascinating and unsettling.
L’événement Spectacle – Hunger Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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