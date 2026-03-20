Spectacle hypnose Moma Kitchen Food Court Bayonne

Spectacle hypnose

Moma Kitchen Food Court 26 boulevard du BAB Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Venez vivre une soirée intrigante, immersive et pleine de surprises aux cotés de Guillaume Rayton au MOMA Kitchen de Bayonne. Que vous veniez seul ou entre amis, venez passer un bon moment!

Venez vivre une soirée intrigante, immersive et pleine de surprises. Que vous veniez seul ou entre amis, c’est le moment de réserver votre place. .

Moma Kitchen Food Court 26 boulevard du BAB Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine aurelie@momakitchen.fr

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English : Spectacle hypnose

L’événement Spectacle hypnose Bayonne a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Bayonne