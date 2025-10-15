Spectacle Hypn’Ose, Giorda Colmar

Spectacle Hypn’Ose, Giorda

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Début : Jeudi 2026-03-26 20:30:00

fin : 2026-03-26

2026-03-26

HYPN’OSE n’est pas seulement un spectacle, c’est une véritable aventure collective, où chacun choisit librement de participer.

Sur scène comme dans le public, OSEZ vivre une expérience extraordinaire !

Laissez-moi vous emmener dans mon univers où l’hypnose se mêle à la bienveillance et à l’émerveillement.

Un moment unique, qui crée du lien, interroge et bouscule vos certitudes.

Une parenthèse hors du temps, où le rire, l’émotion et l’extraordinaire se rencontrent.

Ensemble, faisons de cette soirée un instant magique.

Prêts à rêver ?

Je vous attends.

Giorda .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

HYPN’OSE isn’t just a show, it’s a real collective adventure, in which everyone freely chooses to take part.

German :

HYPN’OSE ist nicht nur eine Aufführung, sondern ein echtes kollektives Abenteuer, bei dem jeder frei entscheidet, ob er mitmachen möchte.

Italiano :

HYPN’OSE non è solo uno spettacolo, ma un’avventura collettiva a cui ognuno è libero di partecipare.

Espanol :

HYPN’OSE no es sólo un espectáculo, es una aventura colectiva en la que cada cual es libre de elegir participar.

