Spectacle hypnose Kent avenue de Skibbereen Penmarch

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch Finistère

Début : 2026-03-07 20:30:00

2026-03-07

Kent Hypnose, l’Hypnotiseur Breton est de retour avec un nouveau spectacle !

Après 6 années de tournée à travers toute la Bretagne avec son 1er show le spectacle de tous les possibles le célèbre Hypnotiseur Breton est de retour avec un tout nouveau spectacle Les portes de l’inconscient !

Et si vous aviez en vous des ressources insoupçonnées ? Dans ce nouveau spectacle, Kent vous embarque dans les méandres de votre inconscient ! Cette partie méconnue de nous-même, où nous stockons toutes nos ressources, nos savoirs, nos apprentissages, au-delà de nos croyances limitantes l’Hypnose.

Après 2 tests de réceptivité sur l’ensemble du public, des volontaires rejoindront Kent sur scène pour vivre des aventures incroyables sous hypnose, comme dans un rêve éveillé !

Qui n’a jamais rêvé de rencontrer sa superstar préférée ? De gagner une compétition ? Et pourquoi pas, vivre ses rêves les plus fous en totale immersion ?

Avec Kent, toujours dans le respect et la bienveillance ouvrez les portes de votre inconscient !

Alors qui de vos proches, amis, famille seront hypnotisés ?

Avec Kent Hypnose préparez-vous à vivre une aventure hors du commun, ouvrez les portes… .

