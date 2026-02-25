Spectacle hypnose, Les portes de l’Inconscient Penvénan
Salle des fêtes Penvénan Côtes-d’Armor
Début : 2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-03 22:30:00
2026-04-03
Après plus de 6 ans de tournée en Bretagne, Kent, l’hypnotiseur breton, vous embarque dans un voyage fascinant au cœur de l’inconscient! Et c’est seulement pour les volontaires bien sûr! .
Salle des fêtes Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 01 36 27
