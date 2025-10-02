Spectacle Hypnose Cinéma l’autre cité Stenay
Spectacle Hypnose Cinéma l’autre cité Stenay samedi 7 mars 2026.
Cinéma l’autre cité 4 Chemin des Loisirs Stenay Meuse
Tarif : – – EUR
Début : Samedi Samedi 2026-03-07 20:00:00
Jérôme Nowicki et Benoit Martens vous invitent à un voyage unique, entre rires et découvertes, au bout du monde… et au plus profond de vous-même.
Étonnement et fous rires garantis !
Spectacle interdit au moins de 16 ans. Pensez à réserver votre place dès maintenant, tarif réduit !Adultes
Cinéma l’autre cité 4 Chemin des Loisirs Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 6 41 20 04 39
English :
Jérôme Nowicki and Benoit Martens invite you on a unique journey of laughter and discovery, to the ends of the earth? and to the very depths of yourself.
Surprise and laughter guaranteed!
Show not suitable for under-16s. Don’t forget to book your place now, reduced rate!
German :
Jérôme Nowicki und Benoit Martens laden Sie zu einer einzigartigen Reise zwischen Lachen und Entdeckungen ein, bis ans Ende der Welt? und bis ins tiefste Innere Ihrer selbst.
Erstaunen und Gelächter sind garantiert!
Die Aufführung ist erst ab 16 Jahren freigegeben. Denken Sie daran, Ihren Platz jetzt zu reservieren, denn der Preis ist reduziert!
Italiano :
Jérôme Nowicki e Benoit Martens vi invitano a un viaggio unico di risate e scoperte, ai confini del mondo e nel profondo di voi stessi.
Sorpresa e risate garantite!
Spettacolo non adatto ai minori di 16 anni. Non dimenticate di prenotare subito il vostro biglietto, a prezzo ridotto!
Espanol :
Jérôme Nowicki y Benoit Martens le invitan a un viaje único de risas y descubrimientos, a los confines de la tierra… y a lo más profundo de uno mismo.
¡Sorpresa y risas garantizadas!
Espectáculo no apto para menores de 16 años. No olvide reservar ya su entrada, ¡a precio reducido!
