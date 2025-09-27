Spectacle hypnotique Fantasmagorique Rond point de l’hôtel de ville Martigues

Samedi 27 septembre 2025 de 20h45 à 22h. Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Début : 2025-09-27 20:45:00

fin : 2025-09-27 22:00:00

2025-09-27

Passez une fin de journée hypnotique avec Cyrille Arnaud, hypnotiseur de l’émission Hypnose le Grand Jeu diffusée et rediffusée sur M6 et W9. Rendez-vous à la Halle de Martigues.

Invité à plusieurs reprises dans l’émission Touche pas à mon poste sur C8 (D8 à l’époque) qui le fera connaître du grand public. Dans le même temps, il sera l’hypnotiseur de l’émission Hypnose le Grand Jeu diffusée et rediffusée sur M6 et W9.



Spectacle donné dans le cadre du salon bien-être et arts divinatoire. .

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Spend a hypnotic end to your day with Cyrille Arnaud, hypnotist from the show « Hypnose le Grand Jeu » broadcast and rebroadcast on M6 and W9. Meet at the Martigues Hall.

German :

Verbringen Sie einen hypnotischen Tagesausklang mit Cyrille Arnaud, dem Hypnotiseur der Sendung „Hypnose le Grand Jeu“, die auf M6 und W9 ausgestrahlt und wiederholt wird. Treffpunkt ist die Martigues Hall.

Italiano :

Trascorrete una fine giornata ipnotica con Cyrille Arnaud, ipnotista del programma « Hypnose le Grand Jeu » trasmesso e ritrasmesso su M6 e W9. Ci vediamo a La Halle de Martigues.

Espanol :

Termina tu día de forma hipnótica con Cyrille Arnaud, hipnotista del programa « Hypnose le Grand Jeu », emitido y retransmitido por M6 y W9. Nos vemos en el Martigues Hall.

