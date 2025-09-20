Spectacle Hypothèse Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson

Spectacle Hypothèse Samedi 20 septembre, 16h00 Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Alpes-de-Haute-Provence

En accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

« Hypothèse, c’est une création pour la rue, un spectacle en mouvement qui voyage sur l’échelle du temps et celle des points de vue, qui fait se croiser les univers du savoir et de l’imaginaire. hypothèse, c’est la question « c’est quoi être humain ? ». Ne pas trouver la réponse, ou ne pas savoir laquelle choisir… alors, raconter une histoire, une histoire disparue ; une histoire d’humanité(s). La création s’est construite sur 2 ans, en liens avec les sites préhistoriques français et la communauté scientifique préhistorienne. »

Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Route de Montmeyan, 04500 Quinson, France Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492740959 https://www.museeprehistoire.com Les collections comptent plusieurs centaines de milliers d’objets archéologiques représentatifs d’une très vaste période chronologique allant du Paléolithique inférieur jusqu’à l’Antiquité tardive, et permettent de retracer les grandes étapes de la vie de l’Homme en Provence depuis plus de 400.000 ans et la situe dans le contexte mondial de l’évolution de l’humanité. Les deux collections phares du musée sont, d’une part celle de la Baume Bonne pour la période du paléolithique et d’autre part celle de la Baume de Fontbrégoua pour le néolithique. Pour ce qui concerne la période de l’âge des métaux, les parures en bronze du “trésor de Moriez” enrichissent de façon spectaculaire l’exposition permanente. D’autres collections datant de la protohistoire conservées dans les réserves sont d’un grand intérêt scientifique, comme notamment celle de l’oppidum de Buffe-Arnaud, commune de Saint-Martin de Brômes.

@Le Pudding Théâtre