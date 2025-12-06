SPECTACLE / Ibos

SPECTACLE /

Parisien, Peirani, Sissoko, Segal, voici un quatuor d’exception qui crée une fusion magique entre la kora, le violoncelle, le saxophone et l’accordéon. De cette musique naît une alchimie palpable formant une harmonie captivante.

TRANSPORT COLLECTIF MIS EN PLACE

– Départ de Mauléon Barousse à —-

– Départ de Loures Barousse à —-

– Départ de Saint-Laurent-de-Neste à —-

– Départ d’Arreau —-

– Départ de Sarrancolin —-

– Départ Hèches —–

English :

Parisien, Peirani, Sissoko, Segal, this exceptional quartet creates a magical fusion of kora, cello, saxophone and accordion. The result is a palpable alchemy that forms a captivating harmony.

PUBLIC TRANSPORT PROVIDED

– Departure from Mauléon Barousse at —-

– Departure from Loures Barousse at —-

– Departure from Saint-Laurent-de-Neste at —-

– Departure from Arreau —-

– Departure from Sarrancolin —-

– Departure from Hèches —–

German :

Parisien, Peirani, Sissoko, Segal, das ist ein außergewöhnliches Quartett, das eine magische Fusion aus Kora, Cello, Saxophon und Akkordeon schafft. Aus dieser Musik entsteht eine greifbare Alchemie, die eine fesselnde Harmonie bildet.

SAMMELTRANSPORT BEREITGESTELLT

– Abfahrt in Mauléon Barousse unter —-

– Abfahrt von Loures Barousse unter —-

– Abfahrt von Saint-Laurent-de-Neste unter —-

– Abfahrt von Arreau —-

– Abfahrt Sarrancolin —-

– Abfahrt Hèches —–

Italiano :

Parisien, Peirani, Sissoko, Segal questo eccezionale quartetto crea una magica fusione di kora, violoncello, sassofono e fisarmonica. Il risultato è un’alchimia palpabile che forma un’armonia accattivante.

TRASPORTO PUBBLICO FORNITO

– Partenza da Mauléon Barousse a —-

– Partenza da Loures Barousse a —-

– Partenza da Saint-Laurent-de-Neste a —-

– Partenza da Arreau —-

– Partenza da Sarrancolin —-

– Partenza da Hèches —–

Espanol :

Parisien, Peirani, Sissoko, Segal: este cuarteto excepcional crea una fusión mágica de kora, violonchelo, saxofón y acordeón. El resultado es una alquimia palpable que forma una armonía cautivadora.

TRANSPORTE PÚBLICO PREVISTO

– Salida de Mauléon Barousse en —-

– Salida de Loures Barousse en —-

– Salida de Saint-Laurent-de-Neste en —-

– Salida de Arreau —-

– Salida de Sarrancolin —-

– Salida de Hèches —–

