Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

IBRAHIM MAALOUF: Kalthoum

Ibrahim Maalouf déploie tout son art comme un pinceau pour peindre en nuances musicales Alf Leila Wa Leila, chef-d’œuvre d’Oum Kalthoum. Sous forme de suite jazz, mêlant improvisation et finesse orientale, le trompettiste et son quintet lui dédient un vibrant hommage, 50 ans après sa disparition. À Lourdes, Ibrahim Maalouf emporte le public dans un voyage musical où le souffle de l’improvisation danse avec l’éternité, où résonnent tradition et modernité. Une relecture audacieuse d’un mythe musical.

En partenariat avec Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées

Tarifs:

normal 40€

réduit 30€

-26 ans 30€

abonné 30€

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.

Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55

English :

IBRAHIM MAALOUF: Kalthoum

Ibrahim Maalouf deploys his art like a brush to paint Alf Leila Wa Leila, Oum Kalthoum?s masterpiece, in musical nuances. In the form of a jazz suite, blending improvisation and oriental finesse, the trumpeter and his quintet dedicate a vibrant tribute to her, 50 years after her death. In Lourdes, Ibrahim Maalouf takes the audience on a musical journey where the breath of improvisation dances with eternity, where tradition and modernity resonate. A daring reinterpretation of a musical myth.

In partnership with Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées

Price

normal 40?

reduced 30?

-26 years 30?

subscriber 30?

For information and reservations, please contact us below.

German :

IBRAHIM MAALOUF: Kalthoum

Ibrahim Maalouf setzt seine ganze Kunst wie einen Pinsel ein, um Alf Leila Wa Leila, das Meisterwerk von Oum Kalthoum, in musikalischen Nuancen zu malen. In Form einer Jazz-Suite, die Improvisation und orientalische Finesse miteinander verbindet, widmen der Trompeter und sein Quintett ihr 50 Jahre nach ihrem Tod eine vibrierende Hommage. In Lourdes nimmt Ibrahim Maalouf das Publikum mit auf eine musikalische Reise, auf der der Atem der Improvisation mit der Ewigkeit tanzt und Tradition und Moderne miteinander verschmelzen. Eine kühne Neuinterpretation eines musikalischen Mythos.

In Partnerschaft mit Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées

Preise:

normal 40?

ermäßigt 30?

-26 Jahre 30?

abonnent 30?

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

IBRAHIM MAALOUF: Kalthoum

Ibrahim Maalouf usa la sua arte come un pennello per dipingere con sfumature musicali Alf Leila Wa Leila, il capolavoro di Oum Kalthoum. Sotto forma di suite jazz, mescolando improvvisazione e finezza orientale, il trombettista e il suo quintetto le rendono un vibrante omaggio, a 50 anni dalla sua morte. In Lourdes, Ibrahim Maalouf accompagna il pubblico in un viaggio musicale dove il respiro dell’improvvisazione danza con l’eternità, dove tradizione e modernità risuonano. Un’audace reinterpretazione di un mito musicale.

In collaborazione con Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées

Biglietti

normale 40?

ridotto 30?

-26 anni 30?

abbonato 30?

Per informazioni e prenotazioni, contattare l’indirizzo sottostante.

Espanol :

IBRAHIM MAALOUF: Kalthoum

Ibrahim Maalouf utiliza su arte como un pincel para pintar con matices musicales Alf Leila Wa Leila, la obra maestra de Oum Kalthoum. En forma de suite de jazz, mezcla de improvisación y delicadeza oriental, el trompetista y su quinteto le rinden un vibrante homenaje, 50 años después de su muerte. En Lourdes, Ibrahim Maalouf lleva al público a un viaje musical donde el aliento de la improvisación baila con la eternidad, donde resuenan tradición y modernidad. Una atrevida reinterpretación de un mito musical.

En colaboración con Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées

Entradas

normal 40?

reducida 30?

-26 años 30?

abonado 30?

Para información y reservas, diríjase a la dirección que figura a continuación.

