Spectacle Icare Le Grand Pré Langueux

Spectacle Icare Le Grand Pré Langueux mardi 14 octobre 2025.

Spectacle Icare

Le Grand Pré 26 Rue de la Roche Durand Langueux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14 14:30:00

fin : 2025-10-14 15:30:00

Date(s) :

2025-10-14

Icare, 4 ans et demi, s’apprête à vivre sa toute première journée d’école, une aventure pleine de nouveaux défis ! Entre sauter du muret et demander à Ariane de devenir son amie, il se demande cap’ ou pas cap’ ? Pour l’instant, Icare se sent un peu perdu et pense qu’il n’est cap’ de rien, et les conseils bienveillants de son père ne font qu’ajouter à son hésitation. Comment grandir quand chaque pas semble risqué ?

Dans une scénographie XXL qui marie avec brio les disciplines artistiques, Icare nous plonge dans une touchante histoire de conquête de l’autonomie. C’est une fable inspirante sur le courage d’agir… tout autant que sur la sagesse de laisser faire. .

Le Grand Pré 26 Rue de la Roche Durand Langueux 22360 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 52 60 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Icare Langueux a été mis à jour le 2025-10-01 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme