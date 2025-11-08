Spectacle « Icônes » par les Fêlés du Local Vagney

Spectacle « Icônes » par les Fêlés du Local Vagney samedi 8 novembre 2025.

Spectacle « Icônes » par les Fêlés du Local

2 Ruelle des Viaux Vagney Vosges

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 18:30:00

fin : 2025-11-08 22:00:00

Date(s) :

2025-11-08

L’automne se pointe et voici de quoi l’ensoleiller ! Une soirée complète de réjouissances, des spectacles où la fraternité et la sororité fusionnent pour devenir l’adelphité la solidarité entre semblables, hommes ou femmes. En première partie, Sylvie Triboulot, enchanteuse de mots et de sons à partir de ses inspirations favorites, la nature et l’imaginaire. Petite restauration et buvette pour échanger entre vous et avec les artistes. Représentation du spectacle Icônes créé le 4 avril à Cornimont. Amatrices et pros, une vingtaine d’artistes sur scène. Parce que les femmes sont toutes des Icônes et que les Icônes sont toutes « juste » des femmes. On vous attend ! Réservation et paiement sur Hello Asso. Billetterie possible le soir-même dans la limite des places disponibles. Vidéos et infos sur notre site web.Tout public

12 .

2 Ruelle des Viaux Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 26 47 51 22 felesdulocal@gmail.com

English :

Autumn is just around the corner, and here’s something to brighten it up! A full evening of festive entertainment, where fraternity and sorority merge to become adelphity: solidarity between fellow men and women. Opening the evening is Sylvie Triboulot, an enchanter of words and sounds based on her favorite inspirations: nature and the imaginary. Light refreshments and refreshment stands for sharing with the artists and each other. Performance of the show Icônes created on April 4 in Cornimont. Amateurs and pros alike, some twenty artists on stage. Because women are all Icons, and Icons are all « just » women. We look forward to seeing you there! Booking and payment on Hello Asso. Tickets available on the night, subject to availability. Videos and info on our website.

German :

Der Herbst steht vor der Tür und hier ist etwas, das ihn sonnig macht! Ein ganzer Abend voller Freuden, Darbietungen, in denen Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit zu Adelphität verschmelzen: Solidarität unter Gleichgesinnten, Männern oder Frauen. Im ersten Teil des Abends tritt Sylvie Triboulot auf, die mit Worten und Klängen aus ihren Lieblingsinspirationen, der Natur und der Phantasie, verzaubert. Kleine Snacks und Getränke, damit Sie sich untereinander und mit den Künstlern austauschen können. Aufführung des Stücks Icônes, das am 4. April in Cornimont uraufgeführt wurde. Amateure und Profis, rund zwanzig Künstlerinnen auf der Bühne. Weil alle Frauen Ikonen sind und die Ikonen alle « nur » Frauen sind. Wir freuen uns auf Sie! Reservierung und Bezahlung auf Hello Asso. Kartenverkauf am selben Abend möglich, solange Plätze verfügbar sind. Videos und Infos auf unserer Website.

Italiano :

L’autunno è alle porte ed ecco qualcosa che lo rallegra! Un’intera serata di festa, con spettacoli in cui la fratellanza e la sorellanza si fondono per diventare adelphity: la solidarietà tra uomini e donne. Ad aprire la serata, Sylvie Triboulot, incantatrice di parole e suoni basati sulle sue ispirazioni preferite, la natura e l’immaginario. Spuntini e rinfreschi da condividere con voi e con gli artisti. Rappresentazione dello spettacolo Icônes creato il 4 aprile a Cornimont. Dilettanti e professionisti, una ventina di artisti in scena. Perché le donne sono tutte icone e le icone sono tutte « solo » donne. Non vediamo l’ora di vedervi lì! Prenotazione e pagamento su Hello Asso. Biglietti disponibili la sera stessa, fino a esaurimento. Video e informazioni sul nostro sito.

Espanol :

El otoño está a la vuelta de la esquina, ¡y aquí hay algo para alegrarlo! Una noche llena de fiesta, con espectáculos en los que la fraternidad y la sororidad se funden para convertirse en adelfidad: solidaridad entre semejantes. Inaugurará la velada Sylvie Triboulot, una encantadora de palabras y sonidos basada en sus inspiraciones favoritas, la naturaleza y el imaginario. Aperitivos y refrescos para compartir con los artistas. Representación del espectáculo Icônes creado el 4 de abril en Cornimont. Aficionados y profesionales, una veintena de artistas en escena. Porque las mujeres son todas Icônes y las Icônes son todas « sólo » mujeres. ¡Le esperamos! Reservas y pago en Hello Asso. Entradas disponibles el mismo día, según disponibilidad. Vídeos e información en nuestro sitio web.

L’événement Spectacle « Icônes » par les Fêlés du Local Vagney a été mis à jour le 2025-09-16 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES